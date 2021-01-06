شكرا لقرائتكم خبر عن قصي منير يترك الديوانية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغدادـ زيدان الربيعي

قرر قصي منير، مدرب فريق الديوانية العراقي، ترك الفريق الذي تولى تدريبه بعد الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، خلفاً للمدرب المقال سعد حافظ، وقال منير في تدوينة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وداعاً نادي الديوانية العزيز. نافست منذ لامست قدمي كرة القدم لم أكن انهزامياً في يوم، عملت بما يمليه علي الضمير».

وأضاف: «لكن في وقتنا هذا غير مرحب بمن يعمل بالمبادئ».

وتابع: «أمنياتي للاعبين الأبطال والأخوة في الاولتراس المحبين للنادي ولجمهور الديوانية الحقيقي وبغض النظر عن نتيجة مباراة الزوراء وداعاً مغلفاً بالتمنيات بالنجاح».

من جانب آخر ذكر مصدر في إدارة نادي الديوانية أن قرار قصي منير كان مفاجئاً لإدارة النادي بعد طلبه مغادرة النادي من دون أية مقدمات تذكر، مؤكداً، أن الإدارة احترمت قرار منير ووافقت على الاستقالة وبدأت بالبحث عن مدرب يخلفه، مبيناً أن هناك الكثير من الأسماء البديلة لمنير التي يمكن فتح قنوات الاتصال معها ومنها حكيم شاكر وقحطان جثير وأحمد خلف.

وقد أدى منشور المدرب قصي منير على مواقع التواصل الاجتماعي بحصول ردود فعل كبيرة حول قراره هذا؛ إذ أشاد به الكثيرون، وأكدوا أنه نجح في قيادة فريق الديوانية، إلا أن العمل مع إدارة النادي بات صعباً للغاية.

يذكر أن قصي منير سينضم إلى سعد حافظ وعبد الغني شهد وباسم قاسم وأحمد خلف وحسن أحمد وغالب عبد حسين الذين تركوا فرقهم في الجولات السابقة بين الإقالة والاستقالة.