لاعبو سيتي يكرمون الأيقونة «كولن بل» بالرقم 8

متابعة: ضمياء فالح

خلد نادي مانشستر سيتي أيقونته «كولن بل» قبل رحيله الثلاثاء، عن عمر 74 بمدرج يحمل اسمه في استاد الاتحاد وفي أيام المباريات يقف الآباء ليشرحوا لأولادهم وبناتهم تاريخ مهاجم الوسط الذي وصفه الأسطورة جورج بيست مرة بـ«المذهل».

وسيرتدي لاعبو سيتي الرقم 8 الذي حمله بل في مسيرته مع النادي قبل مواجهة اليونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة مساء اليوم الأربعاء، لعب بل 492 مباراة بقميص سيتي و48 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا واعتزل بعد تداعيات إصابة بالديربي أمام اليونايتد في سن الـ29 لكن مشجعي سيتي لا يزالون يتذكرون صولاته.

ولد بل في كاونتي دورهام وبدأ مسيرته في بيري بالستينات من القرن الماضي بعد رفض نيوكاسل وأرسنال ضمه عقب تجارب أداء، وأعجب المدرب جوي ميرسر بمهارات اللاعب ذي الـ20 ربيعاً واشتراه لسيتي مقابل 45 ألف استرليني في مارس 1966وحتى بل يعتقد أن السعر كان مرتفعاً بعض الشيء للاعب شاب لكن سرعان ما أثبت العكس، صعد سيتي في نهاية موسم بل الأول من الدرجة الثانية لدوري الأضواء وبعد عامين من الصعود توج بطلاً لإنجلترا وكانت المرة الثانية فقط في تاريخ النادي، وسجل بل 14 هدفاً في موسم البطولة وكان واحداً من فريق رائع ضم مواهب نادرة مثل مايك سمربي وفرانسيس لي ونيل يونج. سمربي ولي وبل أصبحوا الثلاثي المرعب أمام الخصوم وظلوا أفضل ثلاثي في خط الهجوم بتاريخ النادي لفترة طويلة قبل مجيء أجويرو وسيلفا ودي بروين، ورفع بل مع الفريق كأس الاتحاد في 1969 وكأس الدوري في الـ26 من العمر ولم يصل بعد لذروة نضجه كما سجل 9 أهداف دولية وشارك بمونديال 1970.

وبعثرت عرقلة من مدافع اليونايتد مارتن بوشان في 1975 مسيرة مايسترو الوسط وبعد عامين من رحلة التعافي عاد للعب أمام نيوكاسل في بوكسنج داي عام 1977 وحظي باستقبال رائع ولعب بعدها 26 مباراة بالدوري لكنه لم يكن نفس اللاعب قبل الإصابة واعترف بذلك لاحقاً وقال:«أعود للماضي دائماً وأفكر في الأشياء التي كان يمكن أن أنجزها، ربما كنت لأحصل على المزيد من الألقاب والميداليات والمباريات الدولية لكن كرة القدم لعبة رجال ويجب أن نتحمل الضربات، كان يمكن أن تكون إصابتي أخطر بكثير، كان يمكن أن أتعرض للإصابة في سن الـ22».