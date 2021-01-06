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«مدني دبي» يخمد حريقاً بمركبة على جسر القدرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين 
سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع في مركبة على جسر القدرة بشارع الإمارات بدبي. وفي التفاصيل أفاد مصدر من الدفاع المدني بأن فريقاً من مركز البرشاء باشر مكافحة الحريق فور وصوله إلى موقع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات الساعة 7.57 من صباح أمس (الأربعاء) يفيد بنشوب حريق بمركبة.
وأوضح المصدر أن كوادر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده خلال 30 دقيقة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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