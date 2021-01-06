شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني دبي» يخمد حريقاً بمركبة على جسر القدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع في مركبة على جسر القدرة بشارع الإمارات بدبي. وفي التفاصيل أفاد مصدر من الدفاع المدني بأن فريقاً من مركز البرشاء باشر مكافحة الحريق فور وصوله إلى موقع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات الساعة 7.57 من صباح أمس (الأربعاء) يفيد بنشوب حريق بمركبة.

وأوضح المصدر أن كوادر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده خلال 30 دقيقة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.