منها إغلاق قناة «الجزيرة».. وزير إماراتي يجيب على سؤال «سي إن إن»: ما هو مصير المطالب الـ 13 للتصالح مع قطر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، مصير المطالب الـ13 التي وضعتها دول المقاطعة للتصالح مع دولة قطر.

وقال قرقاش إن هناك ثقة كبيرة في السعودية لقيادة العملية التفاوضية التي شهدتها دول منظمة التعاون الخليجي في قمة العلا، التي شهدتها السعودية، أمس الثلاثاء.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الفكرة "هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعا، بما في ذلك التطرف والإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق".

وتابع: "وضعنا ثقتنا في السعوديين وفي قيادة هذه العملية من المفاوضات وثقتنا مبررة، إن الفكرة هي محاولة وضع قواعد عدم التدخل، والاتفاق على القضايا التي تمسنا جميعاً بما في ذلك التطرف، الإرهاب، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاق، ونتطلع إلى الأمام بحماس، وذلك الأمر سيتم بشفافية".

ورداً على سؤال: "هل تم إسقاط مطالب اللائحة التي تضم 13 مطلباً وضعتها الدول الأربعة، والتي منها "إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتقليص تعاون الدوحة مع إيران"، قال قرقاش: "وجهة نظري، وقلنا ذلك دائما، إن المطالب الـ13 في ذلك الوقت كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي".

وأضاف: "أعتقد أن ما وصلنا إليه اليوم هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي حالة مصر أيضا وهي عضو في جامعة الدول العربية".

وتابع قرقاش: "هذا ما يمكن تسميته الخطوط العريضة العامة لكيفية تقدم هذه العلاقة، وأعتقد أننا راضون جدا عن هذا، ونريد البناء عليه، ونريد أن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيداً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام، نحن راضون عن هذا ونريد البناء عليه وننظر للمستقبل دائماً لما فيه مصلحة الجميع".

ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على مراسم اتفاق بيان العلا، أمس الثلاثاء، وذلك بهدف إنهاء الخلافات القائمة بين السعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية.