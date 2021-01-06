شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن خدمة طبية جديدة تشمل المتدربين وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، أنه حصل على عرض خدمات طبية، تحاليل وكشف في جميع التخصصات، بإحدى المعامل والعيادات المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين "صفر" نفقات للصحفي، والخصم بنسبة 80٪؜ للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين.

وقال عبدالمجيد، إن التفاوض أثمر عن اتفاق يراعى الظروف الراهنة، ويقدم الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، دون تحميلهم أى رسوم مالية، حيث يكتفى بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التى يوصى بها الأطباء لمن يعانى أعراض اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.

وأضاف عبدالمجيد، أنه وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته ٥٠ جنيهًا، المتوافر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفى أو أى من أفراد أسرته نفقات مالية، مشيرا إلى أنه مع أزمة تأخر الاشتراكات الحالية، تم التواصل بهدف تقديم الخدمة للزملاء، بذات الأسعار المتفق عليها على أن يسترد الزميل تلك القيمة عند الاشتراك بالمشروع.

وأوضح عبدالمجيد، أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى 80٪ ، مشددا على أنه في مثل تلك الأزمة، والمخاطر الصحية التي تواجه الجميع دون تفرقة، كان من الضروري والواجب العمل على أن تشمل الخدمة الجميع دون استثناء، نقابيين وأسرهم ومتدربين وأسرهم، وهي فلسفة العدالة التي نعمل على جعلها واقعًا فعليًا، بخدمات لا شعارات.

وأشاد عبدالمجيد، بتعاون نقيب الصحفيين، وجهوده الداعمة للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وجهوده في خدمة الزملاء الصحفيين وأسرهم في مواجهة تلك الجائحة.