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ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمصنع في بركة السبع

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري والتموين، حملة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع.

وضبطت الحملة 771 كيلو جرام لحوم مُعدة للفرم وغير صالحة للاستخدام الأدمي؛ بمصنع للحوم المجمدة المتخصصة في صناعة "البرجر، الكفتة، السجق" ببركة السبع، وتحرر محضر بالواقعة وتقرر تحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملات بمختلف مدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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