بعد تعافيه من "كورونا".. زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن مشاركته في أولى جلسات "النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، إنه خرج من المستشفى عقب تماثله للشفاء بعد تأكد سلبية العينة وشفائه من فيروس كورونا، حسبما صرَّح له الأطباء بالخروج بعد قضائه فترة العلاج، مع توصية باستكمال العلاج وفترة النقاهة بالمنزل، وأنه من المتوقع حضوره الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد أيام قليلة.

وأضاف القصبي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه غادر المستشفى وسط دعاء الآلاف من محبيه؛ حيث تقدم بالشكر إلى كل من تفضل بالسؤال عليه ومتابعته، وخص بالذكر كلًّا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ وأمين عام مجلس النواب والوزراء والمحافظين ونواب المجلسَين ورؤساء الأحزاب ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وفضيلة مفتى الجمهورية ومشايخ الطرق الصوفية والمريدين والأهل والأصدقاء والأحباب.

واختتم زعيم الأغلبية البرلمانية تصريحاته موجهًا حديثه إلى الشعب المصري، بأن يحتاط ويتخذ كل الإجراءات الاحترازية والالتزام بما تقرره الدولة من إجراءات في ظل تلك الأزمة العالمية؛ حفاظًا على كل الأرواح، موجهًا التحية إلى القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده وقراراته الحكيمة في إدارة الأزمة.