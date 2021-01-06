"المحكمة التأديبية": الاعتراف سيد الأدلة ولا يجوز انتزاعه بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن الاعتراف هو الإقرار بارتكاب الذنب المسند في قرار الاتهام، بحيث يكون صريحاً ولا يحتمل تأويلا في ارتكاب الواقعة محل الإقرار.

وأضافت أن الاعتراف هو سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فذلك يغني عن أي دليل آخر، ويجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام – ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأي وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقي وسائل العنف والإكراه، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر – فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة .