الصحة الفلسطينية تسجل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة، مشيرة إلى تعاف 1585 مصاب من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً

على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 86.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز

هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 86 مليونا و 385 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 868 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.