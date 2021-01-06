الصحة الألمانية: الإصابات تجاوزت 21 ألف حالة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات الصحية الألمانية اليوم الأربعاء 21 ألفا و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 1019 حالة وفاة وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ الألماني صباح اليوم، فإنه لا يزال الوصول إلى بيانات دقيقة لعدد الإصابات أمر صعب ، مضيفا أنه فيما يخص الاختبارات فقد انخفض عدد الفحوصات المخبرية مرة أخرى على مدار العام مقارنة بأسبوع عيد الميلاد.

وصرح مايكل مولر رئيس الجمعية الصحية للمختبارات أمس الثلاثاء "نتوقع أن

يتم اختبار المزيد من الأشخاص في بداية العام مع افتتاح العيادات الطبية ومراكز الاختبار".يذكر أن الحكومة الألمانية قامت أمس الثلاثاء بالاتفاق على تمديد الإغلاق مبدئيا حتى 31 يناير الجاري، نظرا لتزايد عدد الإصابات والوفيات في ألمانيا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 86.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع

جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 86 مليونا و 385 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 868 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.