إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في حالات كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت إندونيسيا اليوم الأربعاء أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وبلغت 8854 حالة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 788402 وفقا لبيانات الهيئة المكلفة بمكافحة الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 187 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 23296 وفاة. وفي إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وكان قد قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، إن

بلاده ستبدأ في 13 يناير الجاري حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 86.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 86 مليونا و 385 ألف

حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 868 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.