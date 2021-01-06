الدنمارك تمنع دخول مواطني جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في الدنمارك إغلاق حدودها أمام مواطني جنوب أفريقيا، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في ذلك البلد.

وذكر راديو "أفريقيا 1"، الأربعاء، أن قرار الدولة الاسكندنافية الذي لم يحدد أي حالة من هذه السلالة الجديدة، اعتبارا اليوم وحتى 17 يناير الجاري.

وقالت وزارة العدل الدنماركية ،في بيان لها، إن هذا يعني أن الأجانب المقيمين في جنوب إفريقيا سيمنعون عموما من دخول الدنمارك خلال هذه الفترة.

وشدد "نيك هيكروب" وزير العدل الدنماركي على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة للحد من انتشار "كوفيد-19" في الدنمارك.

وسجّلت الدنمارك 172 ألفا و779 حالة إصابة و 1420 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة في البلاد.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 86.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل

إلى 86 مليونا و 385 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 868 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.