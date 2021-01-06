"التعاون الإسلامي" ترحب بتوقيع قادة مجلس التعاون الخليجي على"بيان العلا"

ابوظبي - سيف اليزيد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على "بيان العُلا" خلال اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لدول المجلس، الذي عقد أمس في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة - الذي حضر أعمال القمة الخليجية - بجهود رأب الصدع التي قادها المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "رحمه الله"، وبمتابعة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، إضافة إلى المساعي التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية.

وثمن معاليه جهود قادة مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على هذا الكيان تحقيقا لمصالح شعوب دولهم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والنهوض بها لمواجهة التحديات.