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إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.98 مليون حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في إسبانيا إلى 1.98 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 51 ألفاً و430 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.
وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعاً.  

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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