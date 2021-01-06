الشحنة الأولى من لقاح “سينوفارم” ضد كورونا تصل المغرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

وصلت إلى المغرب أولى الدفعات من جرعات اللقاح الصيني” سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “هسبريس” المغربي، عن مصادر، لم يسمها، قولها إن “طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية (لارام) حطت بالبلاد الساعة العاشرة ليلاً من يوم الثلاثاء قادمة من بكين وعلى متنها أطنان من المواد الطبية، من بينها جزء من طلبية اللقاح التي كان المغرب قد طلبها من الصين ضد فيروس كورونا.

وأورد الموقع تصريحات سابقة لوزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، أكد فيها أن المغرب اقتنى حوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس كورونا لكل من “سينوفارم” و”أسترازينيكا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس وأمر بمجانتيها بهدف تأمين تغطية المغاربة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس التاجي والتحكم في انتشاره.

وأكد الموقع تجاوز معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد في المغرب، المعدل العالمي، حيث بلغت نسبة التعافي بالمملكة، إلى حدود يوم الأحد الماضي، 93,5% فيما يبلغ المعدل العالمي 70,7%.