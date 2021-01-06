شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ترحب بـ« إعلان العلا» : «استقرار للمنطقة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت كوريا الجنوبية بما صدر عن القمة الخليجية الـ41 في "إعلان العلا" لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي والعربي، وعن الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وعبرت وزارة الخارجية في تصريح للمتحدث باسمها اليوم: عن بالغ التقدير لمجهودات الحكومة الكويتية التي بذلتها لتحقيق التوحد في منطقة الخليج العربي، وقالت: إن حكومتنا ستواصل التعاون مع الدول العربية بما يشمل دول الخليج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ".