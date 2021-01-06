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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى حالات كورونا

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الدمام - شريف احمد - سجلت إندونيسيا اليوم الأربعاء أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وبلغت 8854 حالة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 788402 وفقا لبيانات الهيئة المكلفة بمكافحة الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 187 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 23296 وفاة. وفي إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

وكان قد قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، إن بلاده ستبدأ في 13 يناير الجاري حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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