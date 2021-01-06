انت الان تتابع خبر إحذروا هذه العادات السيئة تلحق الضرر بصحة الكلى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يرتكب الكثيرون منّا أخطاء قد تُلحق الضرر بصحة الكليتين، ومنها عدم الذهاب إلى المرحاض فور الشعور بالحاجة إلى ذلك. فحبس البول يمكن أن يجعل الجسم موطناً للبكتيريا الضارّة، وهو ما ينعكس سلباً على حالة الكليتين.