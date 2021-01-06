اتحاد الملاكمة يصدر توضيحاً بشأن ابعاد ممثل نادي الحسين

اصدر الاتحاد العراقي للملاكمة، توضيحاً بشأن ابعاد ممثل نادي الحسين من الهيئة العامة للاتحاد.



وقال رئيس الاتحاد علي تكليف في بيان أن "الاتحاد العراقي للملاكمة، يستغرب ما تناقلته بعض المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ابعاد ممثل نادي الحسين الرياضي من الهيئة العامة للاتحاد حيث يتعمد البعض اثارة القضايا دون الغوص في تفصيلاتها، اذ نؤكد ان العقوبة جاءت بناءً على توصية من اللجنة التحقيقية التي كُلفت بالتحقيق في الاساءات المتكررة من قبل ممثل النادي المذكور تجاه كيان الاتحاد وفي العديد من المناسبات والمواقع".



واشار تكليف الى ان "العقوبة لم تخرج عن القانون اذ تنص المادة الخامسة فقرة ٩ من قانون الاتحادات ١٦ لسنة ١٩٨٦ على تطبيق عقوبة ازالة العضوية او تجميدها في حال التشهير والتجاوز بحق المؤسسة او الكيان، لافتا الى ان الاتحاد خاطب رئيس الهيئة الادارية لنادي الحسين الرياضي السيد كامل زغير واحاطه علما بكل التجاوزات والمخالفات الصادرة من ممثل ناديهم المحترم وتعهد زغير بحلحلة الموضوع وتحرير كتاب اعتذار من اجل اغلاق القضية لكن لم يحصل!".



واختتم تكليف حديثه بالقول، ان "العقوبة قابلة للتظلم في مدة اقصاها ٧ ايام من تاريخ تبليغ النادي حيث يجب تقديمه خلال المدة المذكورة مع رسوم التظلم ويتم اعادة النظر والبت بها بشكل نهائي".