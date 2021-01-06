احجز مقعدك امام التلفاز.. وجبات كروية دسمة في العراق وأوروبا اليوم

تنطلق اليوم الاربعاء، مباريات الاسبوع الـ13 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة 5 مباريات في بغداد والنجف.

وفي إيطاليا، يحل نادي يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على متصدر الدوري الإيطالي ميلان ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، بينما يسعيان السيتي ويونايتد لحجز مقعد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. الدوري العراق الممتاز:

14:00 النفط X الشرطة

14:00 الصناعات X نفط الوسط

14:00 الكرخ X القوة الجوية

16:15 النجف X الكهرباء

16:15 الزوراء X الديوانية 14:00 النفط X الشرطة14:00 الصناعات X نفط الوسط14:00 الكرخ X القوة الجوية16:15 النجف X الكهرباء16:15 الزوراء X الديوانية كأس الرابطة الإنجليزية

22:45 مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي الدوري الإسباني

23:00 أتلتيك بلباو X برشلونة الدوري الإيطالي

17:00 سامبدوريا X إنتر ميلان

22:45 ميلان X يوفنتوس الدوري الفرنسي

23:00 سانت إتيان X باريس سان جيرمان