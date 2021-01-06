اخبار العالم

احجز مقعدك امام التلفاز.. وجبات كروية دسمة في العراق وأوروبا اليوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر احجز مقعدك امام التلفاز.. وجبات كروية دسمة في العراق وأوروبا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-06 | 10:56

احجز مقعدك امام التلفاز.. وجبات كروية دسمة في العراق وأوروبا اليوم

1,479 مشاهدة

تنطلق اليوم الاربعاء، مباريات الاسبوع الـ13 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بإقامة 5 مباريات في بغداد والنجف.
وفي إيطاليا، يحل نادي يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على متصدر ميلان ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، بينما يسعيان السيتي ويونايتد لحجز مقعد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

الدوري العراق الممتاز:

14:00 النفط X الشرطة
14:00 الصناعات X نفط الوسط
14:00 الكرخ X القوة الجوية
16:15 النجف X الكهرباء
16:15 الزوراء X الديوانية

كأس الرابطة الإنجليزية
22:45 مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي


23:00 أتلتيك بلباو X

الدوري الإيطالي
17:00 سامبدوريا X إنتر ميلان
22:45 ميلان X يوفنتوس

الدوري الفرنسي
23:00 سانت إتيان X باريس سان جيرمان

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا