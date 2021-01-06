مشاجرة على قطعة أرض تنهي حياة خمسة أشخاص في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن خمسة أشخاص قتلوا جراء مشاجرة على قطعة أرض في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شجاراً اندلع صباح اليوم، في حي البو عيثة التابع لمنطقة الدورة، جراء نزاع على قطعة أرض"، مبيناً أن "الشجار تطور لاحقاً لاستخدام السلاح الخفيف، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول مكان الحادثة، وفتحت تحقيقاً في ملابساتها، فيما تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي".