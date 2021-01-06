مقتل إرهابيين اثنين بإندونيسيا.. فجّرا كنيسة بالفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إندونيسيا، الأربعاء، مقتل شخصين تشتبه الشرطة بأنهما ضالعان في تفجيرين وقعا في كنيسة بالفلبين في عام 2019.

وقالت الشرطة، في بيان، إن مداهمة مخبأ للمتطرفين قامت بها وحدة "دينسوس 88" (قوات خاصة) في ماكاسار بسولاويسي الجنوبية، وسط البلاد، أدت إلى تبادل لإطلاق النار مع شخصين ما أسفر عن مقتلهما.

وقال ويتنو أوريب لاكسانا، قائد شرطة ماكاسار، لرويترز، إن المشتبه بهما ضالعان في التفجيرين اللذين وقعا بكنيسة في إقليم تقطنه أغلبية مسلمة في جزيرة جولو بالفلبين ذات الأغلبية المسيحية الكاثوليكية، وأسفرا عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة ما يزيد على 100.

وتشتبه الشرطة بأنهما عضوان في جماعة أنصار الدولة، وهي جماعة تستلهم فكر تنظيم داعش الإرهابي ونفذت سلسلة هجمات في إندونيسيا.