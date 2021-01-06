أمام ضغوط ترامب.. هل يوقف "بنس" التصديق على فوز بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار العالم، الأربعاء، إلى الجلسة المرتقبة للكونجرس برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والتي تحدد الفائز بانتخابات الرئاسة.

وخلال الآونة الأخيرة، كثف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضغط على بنس ليمنع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار سعيه المستمر للبقاء في السلطة.

وسيرأس بنس جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الأربعاء يتلقى خلالها نتائج أصوات المجمع الانتخابي لكل ولاية والتي تحدد الفائز.

ونقلت رويترز عن خبراء أن نائب الرئيس الأمريكي سيلتزم بمهامه الرسمية ولن يمنع تصديق الكونجرس اليوم على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رغم ضغوط من ترامب حتى يساعده في إبطال هزيمته في الانتخابات.

وحصل بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب، كما هزمه بفارق يزيد على سبعة ملايين صوت في الاقتراع العام، وأقرت الولايات بالفعل هذه النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أمس الثلاثاء "يحظى نائب الرئيس بسلطة رفض الناخبين المختارين بالتزوير" في أحدث مزاعمه عن تزوير واسع للانتخابات والتي لا يدعمها بأدلة.

لكن مصدرا مطلعا قال إن بنس أبلغ ترامب بأنه لا يعتقد أن لديه سلطة منع التصديق على النتائج، وفق رويترز.