شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الوطنية للإعلام" يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق فى كل خطواته التى تؤكد وتعزز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

كما توجه حسين زين، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا دور الوطنية للإعلام فى تعزيز روح التسامح وقبول الآخر واحترام الأديان وتقديم محتوي إعلامي يصحح المفاهيم المغلوطة وينبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، ويعزز أيضا روح التعاون والتلاحم بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم فى مواجهة كافه التحديات.