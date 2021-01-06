شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطارات يكرم فريق الشركة بعد تأهله لدورى الجمهورية للكرة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للكرة الخماسية الذى حقق إنجازا رياضيا كبيرا بالتأهل لدورى الجمهورية الممتاز للكرة الخماسية للشركات، وذلك بعد فوزه الأخير على فريق وزارة الشباب والرياضة بنتيجة كبيرة (سبعة أهداف مقابل هدف).

وأكد محروس على تقديم الشركة القابضة لكامل الدعم للأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين مما له من أثر إيجابى على العاملين والحالة الصحية لهم، ويضم الفريق كل من محمد عبداللطيف مدير فني وحسن علي إدراى وأيمن فوزى مساعد إدارى وعدد من اللاعبين هم حمد صالح، وائل فتحي، كريم مسعد، كريم جمعه، إسلام السيد، سلام ياقوت، احمد عبد الرحيم، محمود عبد الباسط عبد الكريم، محمد حسن، محمد رفاعى، محمد عصام.

وخلال استقباله للجهاز الفني واللاعبين والقائمين على النشاط الرياضي بالشركة برئاسة المحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير عام اللجنة، قدم المهندس محمد سعيد محروس التهنئة للفريق ولجميع العاملين خاصة بعد تحقيقهم لعدد من الانتصارات المتتالية والفوز علي فرق مصر للتأمين والمصل اللقاح والخزف والصيني ثم الفوز في دورة الترقي والحصول علي المركز الثاني علي مستوي القاهرة الكبرى، ويأتى هذا التكريم قبل يوم من أول مباريات فريق الشركة القابضة للمطارات في دوري الدرجة الأولي للشركات المؤهل لبطولة الجمهورية للشركات.