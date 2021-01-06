شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تتلقى غدا العزاء فى الراحل سيد عبد الغنى بمقر النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة المحامين وأسرة الراحل سيد عبد الغنى أمين صندوق نقابة المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصرى، مراسم عزاء له، غدا الخميس، بمقر النقابة بشارع رمسيس.

ومن المقرر أن يتلقى العزاء نقيب المحامين رجائى عطية، وأعضاء مجلس النقابة، وأفراد أسرة الراحل.

يذكر أن جنازة الراحل سيد عبد الغنى شيعت عصر أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم المشيعين نقيب المحامين رجائي عطية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وأسرة وأصدقاء وتلامذة الراحل.