في رمضان.. “دار السلعة” تجمع درابيل والشوبي وأحرار

جدة - عبدالحي حسين - يصور ثلة من الممثلين في مدينة فاس، حاليا، مسلسلا جديدا، يعرض على القناة الثانية في رمضان المقبل بعنوان “دار السلعة”.

ويشارك في المسلسل كل من زينب عبيد، وسكينة درابيل، ولطيفة أحرار، وعبد السلام بوسيني، ومحمد الشوبي، وفاطمة الزهراء جوهري، وسلمى السيري.

وتدور أحداث المسلسل في قالب درامي كوميدي، يحكي عن عائلة فاسية عريقة تواجه بعض الظروف، التي تغير حياتها.

وتشهد الساحة الفنية تحضيرات لشهر رمضان بقوة، إذ يرتقب أن تعرض فيه مسلسلات، سلمات أبو البنات، والماضي لا يموت، في جزئين ثانيين، إضافة إلى مسلسل جديد بعنوان “البيوت أسرار”.