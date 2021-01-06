تداعيات كورونا.. 9 قطاعات فقط في بورصة الدار البيضاء حسنت أدائها في 2020

جدة - عبدالحي حسين - كشفت البيانات الصادرة عن بورصة الدار البيضاء بخصوص السنة الماضية عن تسجيل انخفاض في الأداء العام، حيث تراجع كل من مؤشريها الرئيسيين، مازي وماديكس، على التوالي بنسبة 7.27 و7.35 في المائة.

ويشير التقرير السنوي الصادر عن بورصة الدار البيضاء إلى أن مؤشر مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، أنهى السنة بتسجيله 11.286,95 نقطة .

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المدرجة على أساس مستمر، فبلغ 9.189,90 نقطة.

وسجل المؤشر الجديد (Morocco Stock Index 20-MSI20)، الذي أطلق في 8 دجنبر الماضي ويعكس أداء 20 مقاولة مدرجة ببورصة الدار البيضاء، انخفاضا بنسبة 7.52 في المائة أي 924.78 نقطة.

ومن جانبه، سجل مؤشر FTSE CSE Morocco 15 انخفاضا بنسبة 5.65 في المائة (10225.50 نقطة)، كما تراجع مؤشر FTSE Morocco All-Liquid بنسبة 7.27 في المائة (9743.62 نقطة).

من جهته، تراجع المؤشر البيئي والاجتماعي والحكامة (ESG) الدار البيضاء ESG 10 بنسبة 9.56 في المائة (861.91 نقطة).

وعلى مستوى القطاعات، أنهت تسعة قطاعات من بين 24 قطاعا مدرجة ببورصة الدار البيضاء سنة 2020 على وقع الأخضر، بزيادات بلغت 52.33 في المائة بالنسبة لقطاع “الأجهزة والبرمجيات والخدمات الحاسوبية”، و17.47 في المائة بالنسبة لصناعة الأدوية، و9.84 في المائة لقطاع الموزعين.

وفي المقابل، حقق قطاع العقار أداء سنويا ضعيفا حيث انخفض بنسبة 44.11 في المائة، فيما تراجع قطاع “الترفيه والفنادق” بنسبة 32.94 في المائة.

وكانت بورصة الدار البيضاء أنهت النصف الثاني من السنة الماضية على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشراها الرئيسيان، مازي وماديكس، على التوالي نسبة 11 في المائة، و11.3 في المائة.

وعلى المستوى القطاعي، أنهى 18 قطاعا من أصل 24 قطاعا ممثلا ببورصة الدار البيضاء الفصل على وقع الأخضر بارتفاعات تراوحت بين 84,93 في المائة لـ”الهندسيات والتجهيزات الصناعية” و0.61 في المائة بالنسبة لـ”الموزعين”.

وفي مقابل، أنهت “المشاركة والترويج العقاري” بخسارة بناقص 10,14 في المائة)، فيما حصر مؤشرا قطاعي “المشروبات” و”شركات التمويل والخدمات المالية” خسائرهما في ناقص 7,53 في المائة، وناقص 5,67 في المائة على التوالي .

بالنسبة للقيم الفردية، حققت Delattre Levivier Maroc زيادة مهمة بلغت 142.59 في المائة خلال هذه الفترة، متجاوزة بكثير Managem (72,78 في المائة)، وStroc Industrie 48,66 في المائة.

وبالنسبة للانخفاضات، سجلت شركة المنجزات الميكانيكية (ناقص 36,84 في المائة) أقوى انخفاض خلال الفصل، تلتها Fenie Brossette (ناقص 23.18 في المائة)، وZellidja SA ( ناقص 17.78 في المائة).

ومن جهة أخرى، كان كل من التجاري وفا بنك، واتصالات المغرب، وكوسومار، أكثر نشاطا في هذا الفصل بحصة 19.10 في المائة و10.95 في المائة و8.96 في المائة على التوالي.