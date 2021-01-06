شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان.. افتتاح غرف حجر صحي للعائدين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفتح الحكومة التايوانية ما بين 1500 إلى 2000 غرفة حجر صحي مركزية للمواطنين العائدين، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد بسبب عطلة بداية العام القمري الجديدة الوشيكة وسط أزمة فيروس كورونا ، وفقا لبيان على الانترنت صادر عن مراكز مكافحة الأمراض في تايوان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الغرف متاحة للحجز بداية من 8 يناير، بتكلفة ألفي دولار تايواني جديد (5ر71 دولارا أمريكيا) في اليوم. وتعتزم تايوان تشديد قواعد العزل على مواطنيها اعتبارا من 15 يناير.

وسوف تضيف تايوان 1117 غرفة فندقية للحجر الصحي، خاصة في مدينة تايبيه، حسبما قال تشن تسونج ين، نائب وزير الداخلية، في إفادة صحفية في العاصمة.