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إن.بي.سي:  الديمقراطي "وارنوك" أول سيناتور أسود عن ولاية جورجيا

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الدمام - شريف احمد - قالت شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) اليوم الأربعاء إن توقعاتها تظهر فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بأحد مقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ في جولة الإعادة أمام السناتور الجمهورية كيلي ليفلور.

وقال مركز إديسون للأبحاث إنه بعد فرز 98 في المئة من الأصوات حصل وارنوك على 50.5 في المئة مقابل 49.5 في المئة لمنافسته.

وسوف يصبح وارنوك في حالة تأكد فوزه رسميا أول سناتور أسود عن ولاية جورجيا. ووارنوك قس بكنيسة إيبنيزر المعمدانية في أتلانتا والتي كان زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج يلقي عظاته فيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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