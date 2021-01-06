شكرا لقرائتكم خبر عن إن.بي.سي: الديمقراطي "وارنوك" أول سيناتور أسود عن ولاية جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) اليوم الأربعاء إن توقعاتها تظهر فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك بأحد مقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ في جولة الإعادة أمام السناتور الجمهورية كيلي ليفلور.

وقال مركز إديسون للأبحاث إنه بعد فرز 98 في المئة من الأصوات حصل وارنوك على 50.5 في المئة مقابل 49.5 في المئة لمنافسته.

وسوف يصبح وارنوك في حالة تأكد فوزه رسميا أول سناتور أسود عن ولاية جورجيا. ووارنوك قس بكنيسة إيبنيزر المعمدانية في أتلانتا والتي كان زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج يلقي عظاته فيها.