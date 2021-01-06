باكستان: 2118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و461 .وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له عن عدد المصابين، تسجيل 2118 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 492 ألفا و594 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم. ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء. وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين 923 ألفا و857 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، منها 38 ألفا و917 خلال الساعات الـ24 الأخيرة . وتعافى 448 ألفا و393 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2243 مريضا في حالة حرجة.

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