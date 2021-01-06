شكرا لقرائتكم خبر عن وتيرة الإصابات بـ«بكورونا» تتزايد والوفيات تبلغ مستويات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

دفع تزايد الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد إلى مستويات قياسية عالمياً، العديد من الدول إلى تشديد قيودها، ووضع خطط طارئة لحصر الجائحة والقضاء عليها. وأصيب أكثر من 85.9 مليون نسمة بـ«كورونا» على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و860249 وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأغلقت السلطات الصينية أجزاء من الطرق السريعة التي تمر عبر إقليم خبي، الأربعاء، كما أغلقت محطة حافلات رئيسية في شيجياتشوانغ عاصمة الإقليم في محاولة لمنع موجة أخرى من فيروس «كورونا». وسجل الإقليم 20 إصابة من أصل 23 إصابة محلية بـ«كوفيد-19» سجلها البر الرئيسي الصيني، الثلاثاء. وتراجع عدد الإصابات الجديدة في البر الرئيسي إلى 32 من 33 في اليوم السابق.

ورغم أن الإصابات الجديدة لا تزال أقل كثيراً مما شهدته البلاد خلال ذروة الوباء، الذي ظهر في مدينة ووهان أواخر عام 2019، تواصل الصين اتخاذ إجراءات صارمة لمنع موجة أخرى من الوباء الذي أودى بحياة 4634 في الصين وأكثر من 1.8 مليون في مختلف أرجاء العالم.

وتقوم السلطات المحلية في كثير من الأحيان بتطبيق مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الفحوص الجماعية وإغلاق المدارس وتقييد السفر لأولئك الذين يعيشون في مناطق بها مجموعة من مرضى «كوفيد-19» الجدد. ويجري أيضاً مسؤولو الجمارك الصينيون عمليات فحص روتينية للسلع المستوردة للتحقق من آثار فيروس «كورونا».

وأعلن ماكي سال رئيس السنغال حالة طوارئ جديدة استجابة لحالات قياسية في الإصابة بفيروس «كورونا» تجتاح مناطق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وسيجري فرض حظر التجول الليلي بدءاً من، الأربعاء، في منطقتي دكار وتيس، اللتين قال سال إنهما موطن أكثر من 90 في المئة من الحالات. وسيصبح وضع الكمامات إجبارياً وستحظر التجمعات.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد ستة أشهر من رفع حالة الطوارئ في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة جراء القيود على التنقل خلال موجة أولى لتفشي الفيروس.

وسجلت السنغال 19964 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» و428 وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا» منذ بدء الجائحة، وفقاً لبيانات جمعتها «رويترز». وارتفعت الحالات الجديدة برقم قياسي إلى 240 حالة في يوم 26 ديسمبر/كانون الأول، وفي 29 ديسمبر جرى تسجيل سبع وفيات وهو ثاني أعلى عدد للوفيات إلى الآن.

وقال سال عبر التلفزيون الوطني: «هذه لحظة حاسمة... قررت بتوصية من الهيئات الطبية إعلان حالة الطوارئ في منطقتين كخطوة أولى».

وأفلتت معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينها السنغال، من التفشي واسع النطاق للفيروس الذي شهدته أوروبا والولايات المتحدة. ويقول العلماء إن ذلك يرجع جزئياً إلى صغر سن السكان وتحرك الحكومات بسرعة لاحتواء التفشي عندما وصل الفيروس لأول مرة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا، الأربعاء، تسجيل 21237 إصابة جديدة مؤكدة بـ«كورونا» ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و808647. وكشفت البيانات تسجيل 1019 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 36537.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، إنها سجلت 11271 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و1065 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و466490 إصابة و128822 وفاة. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

وسجلت البرازيل 56 ألفاً و648 إصابة و1171 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن بلغ سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفاً و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

وسجلت الهند 18 ألفاً و88 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و374 ألفاً و932 شخصاً. وقالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 264 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفاً و114 شخصاً.