شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكية لأول مرة في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين على رأس وفد رفيع، الأربعاء، إلى الخرطوم لأول مرة في تاريخ العلاقات السودانية-الأمريكية. وتستغرق زيارة منوتشين للسودان يوماً واحداً، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدداً من الوزراء والمسؤولين.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، أن وزير الخزانة الأمريكي سيصل إلى الخرطوم على رأس وفد في زيارة تستغرق يوماً واحداً. وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بالوزارة السفيرة مها أيوب: «ستتم خلال اللقاءات مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وحلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك». يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي.