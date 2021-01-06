شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم عملية أمنية في هونج كونج.. اعتقال العشرات بينهم أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونغ كونغ-أ.ف.ب

اعتقلت السلطات في هونج كونج، الأربعاء، بموجب قانون الأمن القومي الجديد، عشرات الشخصيات المعارضة بينهم أمريكي، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين، بحسب ما أفادت مصادر حزبية وأمنية.

وقالت أحزاب وشخصيات معارضة في تغريدات على «تويتر» ومنشورات على «فيسبوك» إنّ السلطات اعتقلت 21 شخصاً بتهمة «التخريب»، في حين أكّد مسؤول كبير في الشرطة أنّ عدد الموقوفين «بلغ حوالي 50 شخصاً».

وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيّدين للديمقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، إضافة إلى نشطاء أصغر سنّاً.

ومن بين هؤلاء النشطاء شابتان أكّدتا بنفسيهما عبر «فيسبوك» نبأ اعتقالهما، وهما الصحفية السابقة غوينيث هو (30 عاماً) والمسؤولة المحلية المنتخبة تيفاني يوين (27 عاماً).

ونشر أقارب لجوشوا وونغ، أحد أشهر رموز الحركة المؤيّدة للديمقراطية والمسجون حالياً، على حسابه في موقع «فيسبوك» أنّ قوات الأمن داهمت خلال العملية منزله وفتّشته.

ووفقاً لشخصيات في المعارضة فإنّ الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي نظّمتها في العام الماضي أحزاب مؤيّدة للديمقراطية. ويومها أدلى أكثر من 600 ألف ناخب في هونج كونج بأصواتهم في تلك الانتخابات التمهيدية غير الرسمية التي هدفت إلى اختيار المرشحين الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات التشريعية في هونج كونج.

ويتألف مجلس النواب في هونج كونج من 70 نائباً يتم اختيار نصفهم فقط بالانتخاب. وأرادت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية من تنظيم تلك الانتخابات التمهيدية أن تضمن فوز مرشحيها بجميع تلك المقاعد الـ35 وأن تحصل للمرة الأولى على الأغلبية في المجلس التشريعي.

لكنّ ممثّلين للنظام الحاكم في بكين حذّروا يومها تلك الأحزاب من أنّ تنظيم انتخابات تمهيدية بهدف الفوز بالأغلبية يرقى إلى عمل «تخريبي» يعاقب عليه قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية وقضائية بأنّ حملة التوقيفات التي نفّذتها قوات الأمن بموجب قانون الأمن القومي طالت محامياً أمريكياً يعمل في المستعمرة البريطانية السابقة. وقال مصدر قضائي إنّ المحامي جون كلانسي الذي يعمل في مكتب «هو تسي واي وشركاه» للمحاماة اعتقل بشبهة «التخريب». وأكّد صحّة هذه المعلومات مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه.