شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يفرض حظراً على «ويتشات باي» وتطبيقات «صينية» أخرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو-أ.ف.ب

وقّع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يفرض في غضون 45 يوماً حظراً على التعاملات مع منصّات الدفع الإلكتروني المملوكة لشركات صينية مثل «ويتشات باي» و«علي باي» وتطبيقات صينية أخرى اعتبرها مصدر تهديد «للأمن القومي».

وكان ترامب حاول خلال الصيف فرض حظر على تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، لكنّ محاولته باءت بالفشل بعدما اعتبر القضاء الأمريكي أنّ الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه هذا الحظر.

