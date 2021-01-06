شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الأمريكية ترجح وقوف روسيا وراء هجمات إلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو-رويترز

قال مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، الثلاثاء: إن روسيا كانت «على الأرجح» وراء سلسلة من هجمات التسلل الإلكتروني التي تمكنت من الوصول إلى عدد من الوكالات الاتحادية الشهر الماضي.

وقال المكتب في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية داخل وزارة الأمن الداخلي: إن هدف المتسللين كان جمع معلومات استخبارية فيما يبدو، وليس القيام بأي أعمال تدميرية. وقال البيان إنهم حددوا عشر وكالات على الأقل تعرضت للتسلل الإلكتروني. وهذا أول بيان رسمي لإدارة ترامب بشأن هجمات التسلل الإلكتروني. وكان المسؤولون الذين تم إطلاعهم على التحقيق ووزير الخارجية مايك بومبيو قد قالوا في السابق: إن روسيا وراء موجة الهجمات الإلكترونية، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إن الصين ربما تقف وراء التسلل الإلكتروني.