شكرا لقرائتكم خبر عن جورج دبليو بوش يعتزم حضور حفل تنصيب بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن متحدّث باسم جورج دبليو بوش، الثلاثاء، أنّ الرئيس الأسبق سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 كانون الثاني/يناير الجاري. وقال فريدي فورد في تغريدة على «تويتر» إنّ: «الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية».

وشدّد فورد على أنّ «مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هي سمة مميّزة لديمقراطيتنا لا تتقادم أبداً»، في انتقاد يكاد يكون صريحاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.

وفي الواقع فإنّ بوش، الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة (2001-2009)، هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر أي غداة إجماع كبريات وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية على أنّ المعركة حُسمت لصالح المرشح الديمقراطي.

ويومها أصدر بوش بياناً قال فيه «على الرّغم من خلافاتنا السياسية، أعلم أنّ جو بايدن رجل صالح فاز بفرصته لقيادة بلادنا وتوحيدها».

وبوش هو الرئيس الجمهوري السابق الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة، وقد أتى إعلان عزمه على حضور حفل تنصيب بايدن في وقت يحاول فيه الرئيس المنتهية ولايته فعل المستحيل لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

وعلى الرّغم من مرور أكثر من شهرين على الانتخابات، لا يزال ترامب الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين يرفض الإقرار بهزيمته أمام خصمه الديمقراطي، متذرّعاً بأنّ الانتخابات «سُرقت» منه بواسطة عمليات تزوير كثيرة فشل في تقديم أيّ دليل على حصول أيّ منها.