شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل حفل «جرامي» إلى مارس المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس-رويترز

قال منظمون، الثلاثاء، إن حفل توزيع جوائز «جرامي» المقرر إقامته في 31 يناير/كانون الثاني تأجل إلى 14 مارس/آذار بسبب تفشي فيروس «كورونا» في لوس أنجلوس.

وقالت «ريكوردينج أكاديمي» ومحطة (سي.بي.إس) في بيان مشترك إن حفل جوائز «جرامي» الذي يقدم أرفع الجوائز في صناعة الموسيقى قد تأجل بعد محادثات مع خبراء الصحة والموسيقيين.

وقال البيان: «بعد محادثات مدروسة مع خبراء الصحة.. قمنا بتغيير موعد حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الثالث والستين ليكون يوم الأحد 14 مارس 2021».