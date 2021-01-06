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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تبريد» توقع اتفاقية مع «ميرال» لمشروع «سي وورلد أبوظبي»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، اتفاقية مع شركة «ميرال»، توفر بموجبها خدمات تبريد المناطق لمشروع «سي وورلد أبوظبي»، المدينة المتخصصة في الحياة البحرية والتي تطورها «ميرال» على جزيرة ياس.

وستعمل «تبريد»على ربط مشروع «سي وورلد أبوظبي» الجديد بشبكة تبريد المناطق الموجودة في جزيرة ياس، وستوفر قدرة تبريد تصل إلى 15000 طن تبريد.

كما تخطط شركة «تبريد» لبناء محطة جديدة مخصصة بحلول عام 2022 في موقع مشروع «سي وورلد أبوظبي»، وبمجرد إنشاء محطة تبريد المناطق، سيستفيد المشروع من مصدر تبريد موثوق ومستدام ومتقدم تقنياً، ومرتبط بشبكة للتبريد المركزي في جزيرة ياس التي تشغلها شركة «تبريد».

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يرتكز التزامنا دائماً على تقديم أحدث حلول تبريد المناطق التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة «ميرال» لتقديم خدمات تبريد المناطق الأساسية إلى مشروع «سي وورلد أبوظبي»، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع «ميرال» من خلال هذه المحطة الرئيسية في جزيرة ياس».

وأضاف: «تضطلع شركة «تبريد» بدور مهم في دعم أجندة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير حلول تبريد مستدامة للمشاريع البارزة في الإمارة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ونحن فخورون بمشاركة رؤية الاستدامة مع مشروع «سي وورلد أبوظبي» التابع لشركة «ميرال»، والتي تهدف من خلاله إلى توفير فرص تعليمية وتثقيفية مؤثرة وفعالة تلهم الأجيال الصاعدة للاهتمام بالمحيطات ورعاية الأحياء البحرية».

بدوره، قال جورجيت سنج، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: «نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع «تبريد»، وتعزيز البنية التحتية المتطورة للتبريد في جزيرة ياس، التي تقدم خدماتها للعديد من مرافقنا الترفيهية الحائزة جوائز عدة. وإننا إذ نسعى لأن تكون «سي وورلد أبوظبي» من كبرى مرافق الجذب في جزيرة ياس، فإننا نضمن من خلال هذه الاتفاقية استمرارية تقديم خدمات تتسم بالثقة وكفاءة استهلاك الطاقة عبر محفظة مشاريعنا المتنامية. كما تشكل هذه الاتفاقية أيضاً خطوة جديدة نحو رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام».

وبخبرات تتجاوز عقدين في توفير حلول تبريد متطورة ومستدامة تقنياً لمجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء المنطقة، فإن شركة تبريد تمتلك القدرات والخبرات التي تؤهلها بشكل فريد لتقديم خدمات التبريد إلى المدن الترفيهية والأحواض المائية عالمية المستوى مثل «سي وورلد أبوظبي». كما تقدم «تبريد» خدمات تبريد المناطق بالفعل إلى كل من «ياس ووتر وورلد»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»؛ «عالم فيراري أبوظبي»، إلى جانب «مرسى ياس» و «فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس» الشهير.

وتقدم شركة تبريد حالياً قدرة مجمعة إجمالية تبلغ 62000 طن تبريد من السعة المتعاقد عليها في جزيرة ياس، التي تتمتع بقدرة إجمالية محتملة تزيد على 100000 طن تبريد.

