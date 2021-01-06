شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهوي.. اليورو عند ذروة 32 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الدولار، الأربعاء مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. وتخطى اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهرا بينما بلغ الدولار الأمريكي أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى منذ أبريل /نيسان.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا وبالتالي للأصول عالية المخاطر ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار. وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 بالمئة لكل منهما وسجل الأول 0.7798 دولار أمريكي والثاني 0.7289 دولار.

ونزل الدولار أمس عن مستوى دعم رئيسي مقابل الين وواصل التراجع لأقل مستوى في عشرة أشهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم. كما سجل أقل مستوى في ستة أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.3 بالمئة إلى 89.272. وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3653 دولار. (رويترز)