شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان: فيروس كورونا ضرب العائلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت النجمة الأمريكية أليكس مورجان، عبر «تويتر» عن إصابتها بفيروس كورونا وكتبت:«للأسف، أنا وعائلتي أنهينا عام 2020 بمعرفة إصابتنا بفيروس كورونا عندما كنا في إجازة العيد في كاليفورنيا، كلنا بمعنويات مرتفعة ونتعافى بشكل جيد بعد إنهاء فترة العزل المنزلي».

وأكدت مورجان عودتها قريباً للتمرينات كي تلحق بفريقها أورلاندو برايد، لكن متابعيها قالوا إنها نشرت أكثر من صورة مع أقارب وأصدقاء زوجها لاعب الكرة سيرفاندو كاراسكو وابنتهما شارلي وكتب أحدهم:«الكثير من المناسبات الاجتماعية ولم تراع لوائح كوفيد-19».

ولم تسجل بطلة العالم 2019 سوى هدفين بقميص توتنهام الذي انتقلت إليه بصفقة إعارة في سبتمبر الماضي لكنها عبرت عن امتنانها للتجربة وشكرت المشجعين.

