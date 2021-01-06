شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي دوري السلة ينطلق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن اتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور ربع النهائي لدوري الإمارات لكرة السلة، والذي تنطلق منافساته السبت المقبل، بإقامة 4 مواجهات نارية «ذهاباً» في صراع التأهل للمربع الذهبي، حيث يستضيف شباب الأهلي فريق الوصل، ويحل الظفرة ضيفاً على النصر، ويستقبل الوحدة فريق البطائح، بينما يستضيف الشارقة حامل اللقب بني ياس.

وتقام الجولة الثانية من دور الثمانية الذي يقام بنظام ( BEST OF 3 ) يوم 12 من يناير وستشهد 4 مباريات إياباً لنفس الفرق ويتأهل إلى الدور نصف النهائي الفريق الذي يفوز في مجموع المباراتين، بينما تقام جولة ثالثة لربع النهائي إن وجدت في حال فوز كل فريق بمباراة في «الذهاب والإياب» ليتم الاحتكام إلى الجولة الثالثة، وتحدد لها يوم 16 من الشهر الحالي لحسم تأهل أحدهما إلى نصف النهائي الذي تقام مباريات يومي 23 و26 من يناير الجاري.

ويذكر أن شباب الأهلي وصيف النسخة الماضية كان تصدر فرق المجموعة الأولى للمرحلة الأولى التمهيدية التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب بمجموع 14 نقطة، متقدماً عن الشارقة الثاني صاحب 13 نقطة، والنصر الثالث برصيد 12 نقطة، والبطائح الرابع والوصل الخامس.

كما تصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وحل الظفرة ثانياً برصيد 13 نقطة.