شكرا لقرائتكم خبر عن ترويج الأكاذيب.. تقرير يكشف تشويه أردوغان للمعارضة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال النظام التركى يواصل انتهاكاته وأكاذيبه لتشويه صورة المعارضة التركية بشكل مستمر، من خلال ترويج الشائعات لزرع الفتنة بين الكتل المعارضة له في أنقرة، وذلك في محاولة منه لتثبيت أقادمه بعد خسائره الكبيرة والشعبية .

وأعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل فضائح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ومحاولته المستمرة لتفتيت حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، من خلال زرع الفتنة بين أعضائه، وترويج الأكاذيب ضد معارضه الأكبر كمال أوغلو، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة التركية .

التقرير، أكد أن أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية، والذي تم من خلال اللقاء الذي عقده أردوغان في القصر الرئاسي مع أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك لتنفيذ مخططه التخريبي لتدمير جبهة المعارضة، وخاصة في ظل حالة الغضب فى تركيا ضد نظام أردوغان بسبب سياساته الفاشلة.