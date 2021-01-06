أنور موسى يقبل إقالته من منصب الأمين العام للجبهة الوطنية الماليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - بوتراجايا (ماليزيا)- (د ب أ):

قبل أنور موسى إقالته من منصب الأمين العام للجبهة الوطنية الحاكمة في ماليزيا، وهو منصب كان يشغله منذ مارس 2020، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية، الأربعاء.

وقال موسى، الذي يتولى أيضا منصب وزير الأقاليم الاتحادية، الأربعاء، أنه يتفهم قرار رئيس الحزب، أحمد زاهد حميدي بإقالته من المنصب.

وأضاف أنور في مؤتمر صحفي بوزارته "أقبل قرار رئيس الحزب بإقالتي. الجبهة الوطنية هي ائتلاف من أحزاب تشكل حكومة التحالف الوطني (بيريكاتان ناسيونال ). بوصفي الأمين العام، فإن وظيفتي هي ترسيخ وضع متآلف بين الأحزاب. لقد حاولت ترسيخ ذلك بقدر استطاعتي".

غير أن أنور قال إن إقالته من قبل زاهد لا تتوافق مع قواعد الجبهة الوطنية الحاكمة في ماليزيا.

وقال أنور إنه لم يحصل على أي شيء رسمي مكتوب بشأن إقالته من المنصب.

وتابع أن أحمد أصلان، الذي حل محله هو من أبلغه بشكل غير رسمي بذلك في رسالة نصية.