الدستور الجزائري الجديد يدخل حيّز التنفيذ

اسماعيل عبد الحي - دخل الدستور الجزائري الجديد حيز التنفيذ الأحد الماضي، بعد توقيعه الخميس من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونشره في الجريدة الرسمية، ما سيحدث تغييرات في المفاهيم وتنظيم المؤسسات.

من بين التحولات التي تأتي بها الوثيقة الجديدة ما يتعلق بوظيفة وصلاحيات رئيس الوزراء الذي يسمى في الجزائر حينا الوزير الأول وحينا آخر رئيس الحكومة بالنظر إلى طبيعة مسؤولياته وحدودها والدساتير التي تحكم وظيفته.

بعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة، سيبدأ تنفيذ ما ورد في الدستور الجديد بهذا الشأن، حيث سيسمى رئيس الوزراء، حسب المادة 103 من الدستور الجديد "وزيرا أول" في حال إنبثق من أغلبية برلمانية فائزة بإنتخابات موالية لرئيس الجمهورية وتنحسر حينئذ صلاحياته في تنفيذ البرنامج الذي يحدده الرئيس وتنسيقه مع الوزراء الأعضاء في الحكومة.

أما في حال إنبثاق رئيس الحكومة عن أغلبية برلمانية فائزة بإنتخابات غير رئاسية، سيكون رئيس الوزراء "رئيس حكومة" له الحق في وضع برنامجه الحكومي مستقلا عن رئيس الجمهورية ووفقا لتوجهات حزبه السياسي وإختيار الوزراء الذين يريدهم ليعرضهم على الرئيس. في المقابل، لا يسمح الدستور الجديد للوزير الأول بأكثر من "إقتراح تشكيل الحكومة"، فيما الكلمة الأخيرة للرئيس بالرفض والقبول أو التعديل.

تغييرات أخرى ستطال بموجب الدستور الجديد العديد من المجالات، من بينها دور الجيش والذي سيصبح مسموحا له لأول مرة منذ إستقلال البلاد في 1962، بالنشاط خارج حدود البلاد.

المصدر: صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية