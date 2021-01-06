وزير الخارجية الأميركي يرحب بإعلان «العلا» الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب معالي مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي عن ارتياحه وسروره بالتقدم الذي تحقق مع إعلان «العلا» الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية، ووصفه بالخطوة الإيجابية نحو استعادة الوحدة الخليجية والعربية.

وأعلن بومبيو - في بيان له أمس - ترحيب الولايات المتحدة بالتعھد الذي تم إطلاقه بالقمة الخليجية والقاضي باستعادة التعاون في المبادرات العسكرية والاقتصادية والصحية والثقافية ومكافحة الفساد.

وأعرب عن أمله في أن تواصل دول الخليج تسوية الخلافات، معتبراً مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بالأمر الحتمي لجميع الأطراف في المنطقة، لكي تتحد ضد التھديدات المشتركة.. وقال:«إننا أقوى عندما نقف معاً».. موجهاً الشكر إلى دولة الكويت على جھود الوساطة التي بذلتھا لتعزيز الحوار الخليجي.