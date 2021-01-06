ديمقراطي يعلن فوزه بجورجيا.. بايدن يقترب من الشيوخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأمريكي، رافايل وارنوك، فوزه في الانتخابات التكميلية التي جرت بجورجيا على مقعدي الولاية.

وقال وارنوك، الذي يسعى لإزاحة السيناتور الجمهورية كيلي ليفلور من مجلس الشيوخ، الأربعاء، إنه سيعمل من أجل جميع سكان ولاية جورجيا.



وأضاف وارنوك في مقطع فيديو على الإنترنت: "أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، أيا كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات".

ولم تعلن السلطات ولا وسائل الإعلام الكبرى حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة والتي ستحسم الغالبية في مجلس الشيوخ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير/كانون الثاني، كما أن لوفلر لم تقر بهزيمتها بعد.

ويكفي أن يتمكن أي من السيناتورين الجمهوريين المنتهية ولايتيهما في الاحتفاظ بمقعده حتى تبقى الأكثرية في مجلس الشيوخ بيد خصوم بايدن، في حين أن حلفاءه يحتاجون للفوز بكلا المقعدين حتى يضمنوا لرئيسهم بداية ولاية خالية من العراقيل.

ولطالما كانت جورجيا مؤيدة للجمهوريين، لكنها فاجأت الجميع في انتخابات الرئاسة بالتصويت لصالح بايدن، وهي أول مرة تختار فيها الولاية مرشحا رئاسيا ديمقراطيا منذ نحو 30 عاما.