واشنطن تتهم روسيا بالضلوع في سلسلة هجمات إلكترونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت المخابرات الأمريكية، اليوم الأربعاء، روسيا بأنها كانت "على الأرجح" وراء سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدة وكالات اتحادية الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيان مشترك لها مع مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية داخل وزارة الأمن الداخلي.

ووفق البيان فإن هدف المتسللين كان جمع معلومات استخبارية فيما يبدو، وليس القيام بأي أعمال تدميرية.

وأشاروا إلى أنهم حددوا عشر وكالات على الأقل تعرضت للتسلل الإلكتروني.

ويعد هذا أول بيان رسمي لإدارة دونالد ترامب بشأن هجمات التسلل الإلكتروني، فيما لم يصدر تعقيب من موسكو حتى الساعة 6:35 ت.غ.

وكان المسؤولون الذين تم إطلاعهم على التحقيق ووزير الخارجية مايك بومبيو قد قالوا في السابق إن روسيا وراء موجة الهجمات الإلكترونية، لكن ترامب قال إن الصين ربما تقف وراء التسلل الإلكتروني.