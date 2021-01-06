واشنطن ترفع درجة الاستعداد.. تسجيل صوتي يهدد بضرب مبنى «الكونجرس» على غرار 11 سبتمبر انتقاماً لـ «سليماني»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل صوتي أرسل إلى عدد من أبراج المراقبة في نيويورك، الاثنين، يتوعد بضرب مبنى الكونجرس بالعاصمة واشنطن، بطائرة، وذلك "انتقاماً لمقتل قاسم سليماني" القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التسجيل الصوتي، فإن طائرة مدنية ستصطدم بمبنى الكونجرس يوم الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصويت النهائي لإقرار فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووفقاً للتسجيل، فإن الهدف هو الانتقام لمقتل قاسم سليماني، الذي قتل في الثالث من يناير من العام الماضي، في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه من غير الواضح من أرسل التهديد، لافتة إلى أن الحكومة لا تعتقد أنه تحذير من هجوم موثوق له، لكن يتم التحقيق في الأمر باعتباره انتهاكًا لترددات الطيران.

وأكدت الشبكة أنه تم إبلاغ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والوكالات الأخرى بفحوى التسجيل الإلكتروني.

وقالت خبراء إن الرسالة الصوتية مثيرة للقلق، لأنها قد تؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية وأين تطير الطائرات.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إنه يأخذ جميع التهديدات بالعنف على محمل الجد.

ونقلت الشبكة عن مسئولين قولهم إن الجهة التي تقف وراء التسجيل غير معلومة، ولم يؤكدوا ما إذا كان تهديدًا جديًا.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في التهديد المحتمل بضرب مبنى الكونجرس.

يأتي هذا وسط تقارير عن نية إيران استهداف مصالح أو مؤسسات أمريكية في الذكرى السنوية لمقتل قاسم سليماني القيادي العسكري البارز بطهران.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد، في وقت سابق، باستهداف الولايات المتحدة الأمريكية "في عقر دارها"، ردًا على مقتل سليماني في غارة أمريكية العام الماضي قرب مطار بغداد.