ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت البرازيل 56 ألفا و648 إصابة و1171 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن إجمالي عدد الإصابات حتى الآن بلغ سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفا و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأميركية والهند.
البرازيل تسجل 1171 وفاة جديدة بكورونا
ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت البرازيل 56 ألفا و648 إصابة و1171 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.